Positano Villa Tre Ville Beach Resort a Laurito il matrimonio dell’anno con i Gipsy King ed altre star che si esibiranno sul palco realizzato in tempi record sulla spiaggia della perla della Costiera amalfitana. Un’atmosfera da favola, riservatezza ed esclusività, che anche noi di Positanonews, abituali frequentatori della spiaggia, ma anche di altre location, dove sono distribuiti gli ospiti, dall’ Hotel Le Sirenuse ad altre strutture d’eccellenza. Riveleremo altri particolari sul bellissimo matrimonio, come sempre da Positano , Amalfi, Ravello, Sorrento , le nostre anteprime su www.positanonews.it To be tuned ed auguri agli sposi