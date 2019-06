Positano, viabilità sulla S.S. 163. Il Sindaco De Lucia sull’ordinanza: “Slitterà di qualche giorno, ma difendiamo il provvedimento”

Positano, Costiera Amalfitana. Siamo ormai arrivati alla metà del mese e come avevamo preannunciato l’ordinanza non entrerà in vigore entro il 15 giugno, ci sarà uno slittamento.

Abbiamo intervistato in esclusiva il sindaco di Positano Michele de Lucia sulla scadenza dell’ordinanza per viabilità della S.S. 163 . Ecco cosa ci dice:

“Io penso che il 15 giugno sia una scadenza troppo imminente, per cui visti i tantissimi ricorsi presentati dalle diverse categorie ed anche dagli albergatori di Maiori e Minori, chiaramente la Prefettura avrà bisogno, insieme all’ANAS e agli altri enti, di qualche giorno in più per poter avviare la procedura. Noi questo provvedimento lo difendiamo come abbiamo fatto dal primo momento e continuiamo a farlo visto che pensiamo sia il primo punto per risolvere i problemi della S.S. 163, anzi la prima soluzione che ormai aspettavamo da anni. Non sarà l’ordinanza definitiva ma è già qualcosa. ”

Abbiamo accennato al sindaco anche l’intervento dell’assessore Discepolo al convegno di Piano di Sorrento sulla viabilità:

“Sindaco, Discepolo al convegno di Piano di Sorrento ha affermato che la politica doveva pensarci prima, cosa ne pensi?”

“All’assessore Discepolo, rispondo che non ho avuto modo di essere presente visto che non ero invitato in quanto era una riunione per la Penisola Sorrentina. Pensare di risolvere con gli ausiliari del traffico, insomma non è proprio la soluzione giusta. Invito la Regione Campania a non ignorare il problema, visto che è il nostro problema è soprattutto dettato dalla Regione e della questa scellerata vendita della Costiera Amalfitana da parte della Regione!”