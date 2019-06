Positano. Via Corvo senza energia elettrica. Guasto improvviso. AGGIORNAMENTO

Positano. Via Corvo senza energia elettrica. Grandi disagi per le famiglie nella cittadina della costa d’Amalfi.

Aggiornamenti delle 12.30. C’è stato un guasto improvviso e non lavori di manutenzione senza preavviso come tutti temevano, visto i lavori che stanno conducendo sulle reti elettriche. Prontamente intervenuti gli operai per risolvere il problema.

Ecco cosa ci risponde l’E-Distribuzione a riguardo: