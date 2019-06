Positano, Costiera amalfitana . Positano Vertical Kilometer spettacolare per la Festa della Repubblica, vince Carmine Amendola. Meravigliosa la corsa organizzada dalla ASD Aequa Rail running col nostro amico Volpe. Una vittoria locale questa volta di Amendola Amalfi Coast Sport e Mare . Ma facciamo parlare le foto di Luigi Ercolino. In allegato la classifica e su Positanonews TV i video anche con intervista dalla partenza a Montepertuso. Ottimo piazzamento di Giovanni Cuccaro e Fabio Fusco ritorna in gara dopo lo stop.