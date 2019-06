Positano. Turista colpito da infarto alla Spiaggia Grande, trasportato con l’elisoccorso

Positano. Paura sulla Spiaggia Grande dove un turista è stato colpito da infarto. Dopo i primi interventi sul posto l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso presso una struttura ospedaliera per ricevere tutte le cure necessarie. Ancora una volta torna a farsi sentire il problema della necessità di una postazione di Pronto Soccorso presso la spiaggia poiché durante il periodo estivo, complice il grande caldo ed il maggior afflusso di persone, sono numerosi i casi di malore che si registrano. Per fortuna nella maggior parte dei casi si tratta di episodi di lieve entità che non necessitano di ricovero ma, purtroppo, sono anche tanti gli episodi gravi che richiedono un’assistenza specialistica ed immediata perché anche un’attesa di pochi minuti a volte può rivelarsi fatale. Per quanto riguarda l’episodio avvenuto poco fa non si conoscono ancora maggiori dettagli ma speriamo che tutto si risolva per il meglio e che il turista sia fuori pericolo.