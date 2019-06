Positano ormai, non è più solo il nome di una bellissima cittadina della Costiera Amalfinata: tutti utilizzano il termine “Positano” come aggettivo, nome per i propri capi d’abbigliamento, per le loro attività. Insomma diventa un vero trend, anzi un brand, che fa “share” (condivisioni ed ascolti).

I venditori utilizzano Positano per vendere qualsiasi cosa e noi non possiamo fare altro che arrenderci a quest’abitudine malsana dei predoni del web e della televisione che utilizzano il nome della Perla della Costa D’Amalfi per soli scopi commerciali.

di 3 Galleria fotografica positano come trend per vendere oggetti





Da Milano un nostro caro amico-lettore Francesco Parmigiani ci segnala queste foto di una televendita di accessori e vestiti dove il termine “POSITANO” non poteva mancare.

Abbiamo raggiunto il massimo…