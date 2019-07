Positano trauma spinale in barca per donna coreana. Cinque malori per il calore ad Amalfi, 118 carente in Costiera amalfitana. Il potenziamento estivo dell’ASL Salerno e della Regione Campania tarda a venire, manca , per esempio, l’idroambulanza, che sarebbe stata fondamentale oggi pomeriggio a Positano .

Il trauma è avvenuto in mare questo pomeriggio al largo di? Positano in seguito al quale una turistadella Corea del Sud avrebbe riportato un trauma spinale.

In compagnia di un’amica, anch’essa ricoverata presso il presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi e poi dimessa, avrebbe urtato con la schiena sul bordo della barca su cui si trovava al largo di Positano.

L’incidente si sarebbe verificato a causa di un’onda in seguito alla quale le due donne potrebbero aver perso l’equilibrio urtando violentemente con la schiena contro la murata dell’imbarcazione.

Trasportate presso il la spiaggia di Positano le due sfortunate turiste di 31 e 36 anni sono state trasferite con due ambulanze presso il presidio di Castiglione di Ravello dove dono state sottoposte ad esami diagnostici tra cui rx e tac.

E alla più adulta della due è stata riscontrata un’importante lesione spinale con interessamento del midollo. Immobilizzata e assistita dal rianimatore di turno è stata trasferita presso il porto di Maiori dove ad attenderla c’era l’eliambulanza del 118 di Napoli che l’ha trasportata presso il reparto di neurochirurgia del Ruggi di Salerno.