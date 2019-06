Positano, traffico: soluzioni temporanee in attesa dell’ordinanza del Prefetto

Positano adotta soluzioni temporanee per affrontare la questione del traffico. Per rendere più agevole la viabilità nella città verticale, il comune si sta adoperando con propri mezzi: ausiliari del traffico sono infatti stati disposti per liberare la Chiesa Nuova dal congestionamento del traffico, fermando l’arrivo del traffico. Tale dispositivo è sotto la vigile supervisione dell’assessore alla viabilità Raffaele Guarracino, con una risposta messa in campo nel mentre si attende la tanto agognata ordinanza del Prefetto di Salerno.

La Polizia Municipale di Amalfi sta sgrovigliando la matassa delle controdeduzioni, giunte a decine al comando, questione che farà slittare quindi il provvedimento a fine giugno. Inoltre, come anticipato nei giorni scorsi, c’è da rivedere la segnaletica verticale su tutta la Statale Amalfitana da Vietri sul Mare a Piano di Sorrento, per informare sulle finestre di circolazione, senza contare che si devono stabilire le misure per quanto riguarda le targhe alterne.