Positano, tensione in spiaggia nella notte: sventata aggressione

Positano, Costiera Amalfitana. I social sono imperversati da un post, circa il presunto puntamento di un’arma da parte di una persona, su un imprenditore che ha protestato per il rumore. In realtà sulla spiaggia ci sono stati attimi di tensione, ma a causa degli apprezzamenti fatti a delle ragazze da parte di un giovane proveniente da Nerano, a Massa Lubrense. Il fidanzato di una di queste ragazze, ha colpito il ragazzo con un pugno. Nel parapiglia, avvenuto intorno alle 4.30 di stanotte, sono giunti a placare gli animi la sicurezza del Music on the Rocks, che avevano avvertito quanto stava avvenendo nonostante il gruppo di giovani fossero sulla spiaggia, lontani dal locale, quando ormai tutti stavano facendo rientro a casa dopo essere stati nei locali. Il massese intanto voleva tornare ad insidiare i presenti, ma gli uomini della security l’hanno invitato a lasciare l’arenile. Non c’è stato nessun utilizzo di un’arma, quindi speriamo che non vengano più alimentati allarmismi che fanno male alla nostra comunità. Noi di Positanonews siamo stati in prima linea per capire cosa fosse avvenuto, chiedendo in spiaggia e rivolgendoci ai militari dell’arma dei Carabinieri: attualmente ci sono delle indagini in corso, ma non c’è nessuna denuncia o telecamera che testimonia tali accadimenti. Diffidiamo quindi da notizie infondate, che generano degli inutili allarmismi.