Positano, tanta attesa per la serata di apertura di “Mare, sole e Cultura”: protagonisti Siani e De Crescenzo

Cresce l’attesa per la serata inaugurale della XXVII edizione della rassegna letteraria Positano 2019 Mare, Sole e Cultura, quest’anno dedicata al tema “Orizzonti. Racconti senza confini”. Alle ore 21, alla spiaggia Grande, si partirà con una riflessione sul tema “Orizzonti e memorie”.

Alessandro Siani, autore con Luciano De Crescenzo del volume NAPOLITUDINE (Mondadori), insieme al giornalista Ciro Pellegrino darà vita ad un incontro – confronto sulle eccellenze, ma anche sulle molteplici contraddizioni della Napoli di ieri e di oggi.

Luciano De Crescenzo ha scritto: “La napolitudine è un tipo di nostalgia inspiegabile, perché a me Napoli manca sempre, persino quando sono lì. Io la napolitudine la sento sempre, anche mentre passeggio tra le bancarelle di San Gregorio Armeno e sfioro i pastori creati dai maestri artigiani. Mi si arrampica sulle papille gustative, stuzzicate dal profumo delle sfogliatelle appena sfornate. Mi accompagna come l’ammuina dei vicoli, che ritrovo immutata nel tempo, o come il profilo del Vesuvio, un paesaggio unico al mondo. Insomma, questa nostalgia avvolge tutti i miei sensi e mi agguanta lo stomaco come una mano fatta di tufo, la materia vulcanica nata dalla concentrazione di lava, pomici, cenere e lapilli, su cui è costruita l’intera città.”

Previsti anche i saluti del sindaco di Positano, Michele De Lucia. Non possiamo fare altro che fare i complimenti agli organizzatori per un evento così rilevante.