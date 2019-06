Positano, Costiera amalfitana . Straordinario il saggio di fine anno dell’istituto comprensivo L.A. Porzio guidato egregiamente dalla dirigente scolastica Stefania Astarita. Positanonews ha seguito in diretta quasi tutto l’evento. Gianmaria Talamo ha ripreso lo scettro da presentatore, dopo la parentesi della prima edizione del premio Pietro Fusco con il direttore di Positanonews Michele Cinque, e ha gestito con maestria la serata.

E’ più giusto così, lui ed Enzo De Lucia sono stati vicini a Pietro, il primo anno non se la sentivano, i Murattori hanno fatto progetti per la scuola che meritano di essere ripresi. Non possiamo finire di ringraziarli.

La “Piazza dei Racconti” è stata una delle migliori idee dell’amministrazione De Lucia, ricavare uno spazio da una zona impensabile, uno scenario splendido. Tutti bravissimi, un pensiero personale al professor Guarino, un modello per il coro, un modello come insegnante per il suo impegno e la sua dedizione.

Emozioni per il premio Pietro Fusco, giunto alla seconda edizione, mi sembra ancora di vederne il sorriso quando lo intervistammo per la sua mostra nella Pinacoteca Comunale. Ma lasciamo parlare le immagini e i video che metteremo in rete stasera e domani . Chiunque voglia può far pubblicare un suo pensiero sui social network di positanonews o via mail

direttore@positanonews.it