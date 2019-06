Positano e Sorrento nella classifica di “TheFork” sulle migliori mete enogastronomiche

Il sito “TheFork”, il più utilizzato da chi desidera prenotare un tavoli nei ristoranti più censiti in Italia e nel mondo, ha stilato la classifica delle venti migliori mete gastronomiche. Ed anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina sono rappresentate, con Positano al secondo posto e Sorrento al tredicesimo. E’ oramai indubbio che nella scelta dei luoghi di vacanza incide molto anche l’enogastronomia. A tal proposito Almir Ambeskovic, Capo dell’Europa Occidentale e membro del board di TheFork, riferisce che: “Secondo i dati dell’ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019, il 45% dei turisti italiani negli ultimi tre anni ha viaggiato spinto da una motivazione legata all’enogastronomia. Una scelta che si riflette nelle prenotazioni online dei ristoranti, che mediamente nei mesi estivi crescono in Italia del 40% concentrandosi soprattutto nelle località turistiche, specie del sud Italia e delle Isole”. E per quanto riguarda l’enogastronomia Positano e Sorrento possono vantare una tradizione ed un’eccellenza invidiabile, grazie anche ai prodotti locali come i limoni che caratterizzano entrambe le città, per poi passare ai latticini ed ai prodotti ittici. Insomma, chi sceglie di regalarsi una vacanza tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina può essere certo di trovare nutrimento per l’anima, grazie ai paesaggi unici al mondo, ma anche per il corpo… il che non guasta di sicuro…