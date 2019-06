Positano , poi Sorrento sono le mete più care d’ Italia per l’estate 2019, e la Campania una delle regioni più costose d’Italia. Strano vedere dopo Positano , Sorrento , che ci sembra molto più economica, invece di Capri, ma vediamo chi porta avanti questa classifica .

I dati

“La Campania – spiegano da Holidu – è una tra le regioni italiane più conosciute e frequentate dai turisti di tutto il mondo. Famosa per i paesaggi pittoreschi, per i luoghi di importanza storica e per le molte opere d’arte presenti, questa regione del meridione è da sempre una meta turistica tra le più ambite nel nostro paese, sia nel periodo di alta che in quello di bassa stagione”.

Nella classifica dei prezzi delle regioni italiane in alta stagione, troviamo in prima posizione il Veneto in cui si spende mediamente 177€ per una notte, seguito dal Trentino-Alto Adige con un costo medio di 167€ nello stesso periodo. La Campania si posiziona 3° in questa classifica, con una spesa media per un alloggio in estate pari a 165€ a notte.

Il costo delle vacanze in Campania

La provincia di Salerno con i suoi 168€ in alta stagione e 151€ in bassa, risulta essere la provincia con il costo medio più elevato di tutta la regione; un dettaglio interessante si riferisce ai dati riguardanti i prezzi medi nazionali, dove la nostra provincia si classifica 4° tra tutte le presenti nella nostra penisola. A seguire troviamo la provincia di Napoli, con un prezzo medio per gli affitti di 149€ al giorno nel periodo estivo e di 136€ in bassa stagione. Entrambe le province detengono questo primato regionale grazie alle isole e alle molte località costiere, che fungono da principale richiamo per il turismo estivo della regione.

La provincia di Salerno

Tra le destinazioni prese in esame in Campania, la provincia di Salerno risulta essere il territorio più popolare ed amato, dove si concentra la maggior parte della richiesta turistica, con costi medi più elevati di tutta la regione. La destinazione con il prezzo medio più elevato per alloggio è Positano, con 420€ in alta stagione e 425€ in bassa per una notte: questa destinazione si rivela la più costosa delle oltre 100 esaminate attraverso i nostri dati di tutta la penisola italiana. Sorrento, in provincia di Napoli, si posiziona come seconda della regione, distanziandosi dai costi elevati di Positano con una spesa media di 221€ in alta stagione e di 205€ in bassa. Dalla 3° posizione, dove troviamo Palinuro con 200€ in alta e 119€ in bassa, fino alla penultima posizione, rientrano tutte destinazioni presenti nel territorio di Salerno, confermando questa provincia la regina dell‘intera regione. Fanalino di coda di questa classifica è la località di Posillipo con costi per gli alloggi pari a 122€ in alta stagione e 112€ in bassa: la seconda delle due destinazioni prese in esame facenti parte della provincia di Napoli, si attesta come la più economica della Campania.

PUBBLICITÀ

Nella provincia di Salerno compaiono alcune destinazioni che offrono un maggior risparmio nel periodo di settembre; a Castellabate, ad esempio, è possibile prendere un alloggio in affitto a 92€ nel periodo di bassa stagione contro i 163€ in estate, ottenendo un notevole risparmio che arriva al 43% circa. Nella medesima provincia, nella zona del Cilento, troviamo prezzi ancora più vantaggiosi nel periodo di settembre; il Cilento, con un costo medio di 90€ per una notte, si profila infatti come la destinazione Campana più conveniente.

“

Potrebbe interessarti: http://www.salernotoday.it/social/turismo-holidu-classifica-salerno-positano-2019.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/SalernoToday/123077434434265