Quando due eccellenze della Costiera Amalfitana si uniscono in una sinergia unica. La Lucibello, infatti, ha fatto sapere che sono disponibili i Water Taxi per il ristorante esclusivo Da Adolfo, ovviamente a Positano. Fondamentalmente, il top dei trasporti marittimi della Divina si unisce al top della ristorazione. Entrambe le attività sono costantemente scelte dai vip: Lucibello può vantare nomi eccezionali che hanno scelto l’azienda per spostarsi in Costiera, mentre altrettanto può fare il ristorante Da Adolfo, meta preferita di tantissime celebrità ogni anno. L’estate, quindi, è cominciata nel migliore dei modi: questa domenica di giugno può essere considerata la prima vera di questa estate, con picchi di oltre trenta gradi, dopo il maltempo che ha caratterizzato tutto il mese di maggio.