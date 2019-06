Positano. Siani in spiaggia per essere premiato e presentare il libro scritto con De Crescenzo “Napolitudine”

Positano , Costiera amalfitana . Siani in spiaggia per presentare il libro con De Crescenzo “Napolitudine” Inizio alla grande della stagione delle manifestazioni turistiche e culturali dell’amministrazione guidata dal Sindaco Michele De Lucia

Non l’unica manifestazione che terrà nel Sud Italia, ne in Campania, come riportato erroneamente sui social, ma sicuramente un evento unico in Italia, eccezionale e straordinario sul palco più bello del mondo, quello sulla spiaggia della Costa d’ Amalfi, dove sono stati i più grandi attori e personaggi dello spettacolo del mondo , di fronte al mare della Costa d’ Amali e a l’isola de I Galli che fu di Nureyev. Qui il prossimo 21 giugno ci sarà la serata inaugurale dell’edizione 2019 di Positano “Mare, Sole e Cultura” che avverrà proprio con la premiazione e la presentazione del libro di Alessandro Siani scritto a quattro mani con Luciano De Crescenzo: Napolitudine – Dialoghi sulla vita, la felicità e la smania ‘e turna.

“La napolitudine è un tipo di nostalgia inspiegabile, perché a me Napoli manca sempre, persino quando sono lì. Io la napolitudine la sento sempre, anche mentre passeggio tra le bancarelle di San Gregorio Armeno e sfioro i pastori creati dai maestri artigiani. Mi si arrampica sulle papille gustative, stuzzicate dal profumo delle sfogliatelle appena sfornate. Mi accompagna come l’ammuina dei vicoli, che ritrovo immutata nel tempo, o come il profilo del Vesuvio, un paesaggio unico al mondo. Insomma, questa nostalgia avvolge tutti i miei sensi e mi agguanta lo stomaco come una mano fatta di tufo, la materia vulcanica nata dalla concentrazione di lava, pomici, cenere e lapilli, su cui è costruita l’intera città.” I portoghesi la chiamano saudade, il popolo partenopeo napolitudine, ma il sentimento è lo stesso, la malinconia, o più semplicemente quella smania ‘e turnà che attanaglia tutti coloro i quali, napoletani e non, sono costretti per un motivo o per un altro ad allontanarsi dalla tanto amata Napoli.”

Un incontro tra le pagine di un libro tra due grandi interpreti della napoletanità che vestono i panni di moderni pensatori che si divertono e si confrontano sulla Napoli di ieri e di oggi, osservandola con l’occhio amorevole di chi è consapevole sì delle sue eccellenze, ma anche delle molteplici contraddizioni.

E Positano, buen retiro per gli attori di Hollywood , per le star internazionali, sarà davvero un palcoscenico meraviglioso e unico per Siani.