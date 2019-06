Positano: Shopping per Chyanna Phillips e William Baldwin da Pistrice di Brunella

Positano, Costiera Amalfitana. Nella Perla della Divina, oggi Chyanna Phillips e William Baldwin hanno fatto tappa alla Pistrice di Brunella.

Hanno scelto il must della Moda Positano. La Bottega di Brunella, infatti, oltre ad avere numerosi negozi a Positano, ha aperto tantissimi negozi in tutt’Italia confermandosi il marchio di Moda Positano per eccellenza. Lo scorso mese, l’apertura dell’ultimo shop targato Brunella a Firenze.

Ma chi sono Chyanna Phillips e William Baldiwic?

William Joseph Baldwin (Massapequa, 21 febbraio 1963) è un attore statunitense.

Figlio di Carol Newcomb e Alexander Rae Baldwin Jr., è fratello dei noti attori Alec, Daniel e Stephen Baldwin, conosciuti come i fratelli Baldwin. Si laurea in scienze politiche alla Binghamton University, dove ha fatto parte del team di wrestling. Considerato il più bello tra i suoi fratelli, ha iniziato a lavorare come modello, apparendo anche in alcune pubblicità. Dopo aver frequentato corsi di teatro, debutta sul grande schermo nel 1989 in Linea mortale e Fuoco assassino, venendo considerato un sex symbol anche grazie alle prestazioni ad alto contenuto erotico nei film Sliver con Sharon Stone e Facile preda con Cindy Crawford, benché ambedue i film non abbiano riscosso un particolare successo al botteghino.

Quella che sembrava una carriera in ascesa si è invece arenata verso la fine degli anni novanta, e negli anni seguenti Baldwin ha partecipato a molti film minori e per la televisione. Tornato alla ribalta nel 2005, lodato da pubblico e critica per la sua interpretazione nel film Il calamaro e la balena, nel 2007 recita nel film Noise con Tim Robbins. Sempre nel 2007fa parte del cast della serie televisiva Dirty Sexy Money, mentre nel 2010 ha partecipato alla terza stagione di Gossip Girl, nel ruolo del padre di Serena van der Woodsen.

Chyanna Phillips, invece (Los Angeles, 12 febbraio 1968) è una cantante e attrice statunitense.

È conosciuta per aver fatto parte delle Wilson Phillips e per essere la figlia di John e Michelle Phillips, membri della band Mamas and Papas. Alla fine degli anni ottanta formò il gruppo Wilson Phillips con le amiche d’infanzia Carnie Wilson e Wendy Wilson e realizzarono il loro debutto con un album nel 1990 ed un secondo album nel 1992. Nel 1993, Chynna lasciò la band per iniziare una carriera come solista. Realizzò il suo debutto con l’album Naked And Sacred con la casa musicale EMI nel 1995. Una canzone dall’album I Live for You fu usata nel film Striptease del 1996. In ogni caso , l’album fu un flop commerciale, avendo venduto circa 22000 copie nei soli Stati Uniti. .

Chynna ha anche avuto una carriera come attrice, molto prima della fama raggiunta con le Wilson Phillips. È apparsa in film come Un meraviglioso batticuore (1987), Caddyshack II (1988), Non per soldi… ma per amore (1989) e come comparsa in Roxanne Pulitzer Roxanne: The Prize Pulitzer del 1989. Più recentemente, ha usato la sua voce nel 2004 per il canale tv Nickelodeon nella serie Danny Phantom. Nel 2004, Chynna è ritornata con Carnie e Wendy Wilson per un album di canzoni cover intitolato California che evidenzia i giorni di gloria musicale del gruppo dei loro genitori: Mamas and Papas ed i Beach Boys.

I due si americani si sono sposati nel 1995 e insieme hanno avuto tre figli: la figlia Jamieson (nata nel 2000), il figlio Vance (nato nel 2002), e la figlia Brooke (nata nel 2004).