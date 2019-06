Positano senza corrente elettrica. Blackout in tutto il paese. Caos e disagi per i cittadini

Blackout a Positano, in Costiera Amalfitana. Abbiamo notizie frammentarie al momento, ma in tutto il paese a partire dalla spiaggia, fino a via Mons. Saverio Cinque, la corrente manca. Caos e disagi per le attività e per i privati.

Ancora non è chiaro il motivo di questo via vai della corrente, ma Enel ed E-distribuzione sono sotto accusa. Tantissime le telefonate dei cittadini che improvvisamente si sono ritrovati senza la corrente. Probabilmente un gusto alla centralina.

Ci saranno aggiornamenti.