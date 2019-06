Positano, Costiera amalfitana . San Vito nella Chiesa di Laurito la magia nelle foto di Positanonews. Dopo il passaggio sul Sentiero degli Dei da Nocelle per oltre mille scalini , seguito in diretta dalla nostra testata, perchè ritenevamo questo il momento più suggestivo di questa processione “itinerante” per il paese, oggi siamo andati ad ammirare la Statua di San Vito nella Chiesetta di Laurito dedicata a San Pietro, il Santo pescatore, molto simbolica e suggestiva questa chiesa, che sovrasta il famoso omonimo hotel, che va verso Praiano e Amalfi.

Domani sera altro momento importante la messa del Vescovo di Sulmona Michele Fusco, già parroco di Positano, a San Giacomo a Liparlati .