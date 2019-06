Positano: San Vito Giovani con feste in giro per il paese, ma non siamo a Sanremo. La Chiesa sempre più vuota

Positano, Costiera amalfitana . Grandi luminarie a festa per il paese con la Statua di San Vito itinerante per la cittadina della Costa d’ Amalfi. Un pò a sorpresa don Giulio Caldiero , l’amministratore della parrocchia positanese, in coincidenza con il suo compleanno, ha deciso di far portare in giro per il paese il Santo Patrono.

Un Patrono quasi dimenticato fino a qualche anno fa, se non fosse per i Vito , Casola, Attanasio, Fiorentino, in particolare , che si sono adoperati per fare qualcosa. Come abbiamo scritto Positanonews ha fatto qualche ricerche collegando il Santo , venerato sul Sele nel Cilento, fra Capaccio Paestum e dintorni, con la fuga dei pestani ed il convento Benedettino.

Scenografica la partenza in 500 dalla Chiesa del Rosario ai Mulini fino a quella di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso, dove pare che don Raffele Celentano sia stato avvisato solo poco tempo prima dell’iniziativa .

Ieri San Vito è stato a Santa Croce a Nocelle, il borgo nel cuore del Sentiero degli Dei, e oggi per le Pentecoste arriva a piedi, per i mille scalini che i nocellesi facevano per raggiungere il paese prima della costruzione della strada, a Laurito nella Chiesa di San Pietro sull’omonimo albergo stellato.

Il percorso continua Lunedì, 10 giugno alla Chiesa di San Giacomo a Liparlati , martedì 11 alla Chiesa Nuova, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, il momento più importante con il Vescovo di Sulmona Monsignor Michele Fusco.

Mercoledì 12 scende a Santa Margherita a Fornillo per girare fino alla Chiesa di Santa Caterina in Via Pasitea , quindi Giovedì 13 alla Chiesa del Rosario ai Mulini e il 14 di nuovo alla Chiesa Madre per la Vigilia con festeggiamenti continui in piazza “Meeting giovani” e il giorno dopo altri concerti.

Un San Vito Giovani che fra luminarie sfarzose, feste e festicciole, concerti, manifesti e altro costerà non poco, fra l’altro non abbiamo visto la Banda di San Vito Positano e altri gruppi musicali nostrani, che in genere si mettono a disposizione, mentre sono venute bande e gruppi che normalmente si pagano.

Si dice che San Vito è amante dei forestieri, ma forse lo è chi lo rappresenta, i positanesi dovrebbero fare le cose gratis e chi viene da fuori prende i soldi, una filosofia che non ci piace, perchè crediamo che i nostri giovani meritino sostegno, inoltre questo tipo di evento non serve alla Chiesa , ne tantomeno al turismo, per il quale bisognerebbe offrire eventi di qualità e adatti a una clientela d’elite.

Questo San Vito Giovani sembra uno slogan di uno show, ma non siamo a Sanremo! Positano ha bisogno di spiritualità vera, di pastori che accolgono e non caccino il gregge, che ci voglino bene e ci proteggano, come faceva don Raffaele. Invece si fan arrivare i lupi fra le pecore. Se è questo è il modo di intendere la spiritualità, non ci meraviglia vedere la chiesa sempre più vuota.