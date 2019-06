Positano. Riceviamo e pubblichiamo

A differenza di quanto uscito sui social:

Non è vero che Alessandro Siani terrà in data 21 giugno 2019 a Positano ‘l’unica data al Sud’ facendo riferimento a un evento gratuito, ma in tale data l’artista sarà a Positano solo per ricevere un premio letterario per il suo nuovo volume ’Napolitudine, nell’ambito della rassegna “Positano 2019 Mare, Sole e Cultura”.