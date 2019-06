Positano, proposta di matrimonio per la splendida Miss Australia Olivia Rogers. Tappa da “Bruno”

Continua la carrellata di vip in Costiera Amalfitana. Come ogni estate, le bellezze della Divina sono meta preferita da celebrità di tutto il Mondo, le quali non riescono a resistere all’unicità dei nostri territori. Come spesso accade, Positano è la destinazione più in voga.

In questi giorni, ad esempio, anche la bellissima Miss Australia 2017 Olivia Molly Rogers ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno Justin Meckeon. La modella ha postato sul suo profilo Instagram diverse foto che la ritraggono a Positano: “Questo sarà sempre il posto più bello che abbia mai visto”, ha commentato. Olivia ha fatto tappa anche all’ormai punto di riferimento per la perla della Divina, ovvero il ristorante “Bruno“: qui ha mangiato davanti ad un panorama mozzafiato.

Dopo aver vinto il titolo di Miss Universo Australia a giugno 2017, la fama di Olivia ha continuato a crescere dando il via a campagne australiane per Diamond Exchange, Polished Man, Sofitel Melbourne su Collins e People’s Choice Undies Run. L’affascinante personalità di Olivia, l’eloquenza e l’attitudine le hanno assicurato numerosi lavori di hosting e di presentazione in giro per l’Australia, compresi i clienti David Jones, SA Racing, Darwin Turf Club, Morgan & Taylor e White Runway.