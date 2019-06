Positano, il post virale di risposta a chi critica le limitazioni del traffico di una mamma-avvocato “Ci lamentiamo dei tumori, ogni mattina respiriamo smog”

Positano, Costiera amalfitana il post virale di risposta a chi critica le limitazioni del traffico di una mamma-avvocato “Ci lamentiamo dei tumori, ogni mattina respiriamo smog”. Le limitazioni del traffico in Costa d’ Amalfi volute dal Prefetto di Salerno sono stati oggetto di critiche da parte degli operatori della Penisola Sorrentina, non tanto per le “finestre” agli autobus turistici, sui quali tutti si rendono conto della loro invasività, ma per le targhe alterne che mettono a disagio proprio la vicina Sorrento.

Ma che vi sia il problema è evidente. La soluzione del Prefetto è un compromesso fra varie istanze, le associazioni erano state più chiare: no agli autobus oltre gli otto metri in assoluto e no alle deroghe e TPL autorizzati dalla provincia di Salerno e da Napoli dalla Regione Campania. Una mamma-avvocato, Tina Buonocore, non nuova a riflessioni sul disagio quotidiano che si vive a Positano ha fatto una riflessione virale “Poi ci lamentiamo dei tumori.. ogni mattina respiriamo smog”.

Come è noto lo smog è una delle principali cause di malesseri in generale, oltre che al traffico, che porta danni esistenziali e relazionali ai cittadini della Costiera amalfitana. Riteniamo che le misure del Prefetto siano addirittura troppo lievi rispetto ai disagi che vivono i cittadini. Daniele Esposito di Macchia Mediterranea ha chiesto di mettere una centralina per l’aria, crediamo che alla Chiesa Nuova e ai Mulini i valori sarebbero talmente alti da dover imporre di chiudere il paese.

Noi abbiamo altri tipi di perplessità, mentre le soluzioni proposte dalle associazioni erano abbastanza lineari e facili da controllare, tipo evitare di far arrivare autobus di oltre otto metri è possibile anche a occhio nudo rendersene conto, come poter controllare le targhe alterne e come comunicare efficacemente e tempestivamente quali targhe possono circolare nei finesettimana?

Diciamo che un simile provvedimento poteva essere preso se veniva applicata la ZTL come proposto dal sindaco di Amalfi Daniele Milano. Riteniamo davvero problematico per le forze dell’ordine controllare finestre e ZTL, diventa quasi un rebus, ma non possiamo non sostenere questo tentativo di regolamentazione sperando che si faccia qualcosa di più chiaro e definitivo come avevano proposto le associazioni.