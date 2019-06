Positano, operazione Spiagge Sicure: Forze dell’Ordine collaborano per fermare due clonatori di bancomat

ANTEPRIMA – Si è da poco conclusa, con l’arresto di due individui, un’operazione che ha visto collaborare insieme la Polizia Municipale, i Carabinieri della Stazione di Positano e Capitaneria Ufficio Locale di Positano.

Sono stati intercettati nella zona della Spiaggia Grande di Positano due individui che, con fare sospetto, si sono avvicinati agli ATM presenti in loco, procedendo con apparecchiature elettroniche all’acquisizione di dati tramite installazione di skimmer. in apparecchio utilizzato dai clonatori di bancomat.

I due malviventi, individuati tramite le telecamere di videosorveglianza, sono stati inseguiti lungo la SS 163 direzione Amalfi e tratti in arresto nei pressi dell’Hotel Tritone. I Carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due truffatori, che sono stati portati in caserma per le dovute formalità del caso ed al sequestro del veicolo.

Ricordiamo che questo tipo di truffa è, purtroppo, abbastanza diffuso e soprattutto non presenta molti rischi da parte del truffatore: se il malcapitato di turno non si accorge di cosa sta accadendo, il malvivente può effettuare diversi prelievi prima che la carta venga bloccata. Ovviamente, parliamo della clonazione delle carte di credito, direttamente allo sportello bancomat della propria banca; un fenomeno ormai conosciuto come skimming (dal verbo “to skim”, strisciare, sfiorare), per il tipo di strumento utilizzato per rubare i codici identificativi della tessera.

Una volta applicato (dove solitamente si inserisce la carta di credito o il bancomat), lo “skimmer” è in grado di scansionare la scheda e copiarne i dati. Solitamente, insieme a questo dispositivo i truffatori posizionano una microtelecamera puntata sulla tastiera, che registra il codice segreto della carta.

Noi di Positanonews abbiamo più volte cercato di rendere quanto più diffusa la cosa per evitare che le persone possano essere truffate.