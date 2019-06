Cronaca

Positano, operazione Spiagge Sicure: arrestati i due bulgari. Clonavano i bancomat con sistemi di intercettazione.

Come anticipato da noi di Positanonews in anteprima, le Forze dell'ordine hanno acciuffato i due malviventi che clonavano i bancomat con sistemi di intercettazione che installavano negli ATM della Costiera Amalfitana. I due sono stati tratti in arresto ieri pomeriggio.