E’ cominciata una vera e propria catena di pulizia a Positano. Questa mattina infatti operatori della Multiservice si sono messi a lavoro per lavare e pulire tutti i punti di raccolta della città. Dalla strada alle zone dove vengono poggiate le buste per la raccolta differenziata, dai cassonetti ai cestini in giro per il paese.

Una super pulizia in tutta Positano, cominciata qualche giorno fa a Nocelle, dove i cittadini hanno provveduto a lavare la strada adiacente al parcheggio.