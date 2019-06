Positano, è nata Linda Collina: Benvenuta Principessa!

Positano, Costiera amalfitana E’ nata, Linda, tanta gioia per i genitori Luigi Collina e Giulia Ruocco, per lo zio assessore all’ambiente Giuseppe Guida e per tutti i familiari.

Bellissima l’idea del Bakery in piazza dei Mulini, una tazza di caffè da cui sbuca la piccola principessa.

Tanti auguri da Positanonews!