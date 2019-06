Positano. Martedì 4 giugno appuntamento in biblioteca con gli alunni delle classi IV dell’istituto comprensivo per ascoltare i loro racconti

Positano. Martedì 4 giugno alle ore 11.00 la biblioteca ospiterà gli alunni delle classi IV del nostro istituto comprensivo. In questa occasione i ragazzi della classe IV A leggeranno il loro libro “Aziz” premiato nella chiesa di S. Domenico a Maiori, classificatosi al secondo posto del concorso “Favolando in classe” che quest’anno aveva come tema la xenofobia ed il razzismo. “Aziz” è una storia di amicizia tra un bambino turco, appunto Aziz, ed una bambina positanese di nome Margherita, figlia di un pescatore, ambientata sulla spiaggia di Positano. Nel racconto gli alunni hanno fatto riferimento ad alcune tradizioni del loro paese: la devozione alla Madonna di Positano, le pietre bucate, la vita dei pescatori e delle loro famiglie. Per la stesura del racconto è stato fondamentale l’incontro e l’intervista al pescatore Giovanni Esposito, avvenuto durante la visita guidata alla Torre Trasita. L’insegnate Elisabetta Volpe, che ha guidato gli alunni raggiungendo questo bel traguardo, ha voluto fortemente questa giornata per fare ascoltare i racconti dei ragazzi anche ai genitori ed a tutti coloro che avessero la voglia di immergersi nella fantasia di questi piccoli giovani Positanesi. Vi aspettiamo numerosi.