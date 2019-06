Positano, malore alla Sponda per una ragazza: attesa ambulanza

Malore alla Sponda per una ragazza, si attende l’ambulanza. Circa mezz’ora fa una turista, stanca dopo aver percorso il Sentiero degli Dei, ha accusato un malore, sembra a causa del caldo improvvisa e della fatica. Ora sta giungendo l’ambulanza sul posto, ma a causa del traffico a Positano ci sono stati dei problemi. Siamo ad inizio giugno e già si segnalano i primi problemi con i soccorsi, infatti sottolineiamo che manca una postazione sulla Statale ed un’altra alla spiaggia, presidi indispensabili in un paese turistico come il nostro.