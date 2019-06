Positano, malore alla Sponda per una ragazza che vendeva biglietti per bus privati. Attesa quasi un’ora l’ambulanza

Positano, Costiera amalfitana . malore alla Sponda per una ragazza che vendeva biglietti per bus privati. Attesa quasi un’ora l’ambulanza Circa mezz’ora fa una ragazza , che si trovava alla sponda per vendere biglietti per bus privati , ha accusato un malore.

A soccorrerla una persona che non è riuscita a farla riprendere conoscenza, mentre l’ambulanza , dopo che il 118 è stato allertato, ha impiegato quasi un’ora per venire . Questo per il traffico da una parte, dall’altra per vari interventi per incidenti a Praiano. La ragazza aveva perso i sensi, poi ha vomitato, per fortuna nella folla c’era anche un medico che la ha fatta riprendere.

Siamo ad inizio giugno e aumentano i problemi con i soccorsi, infatti sottolineiamo che manca una postazione sulla Statale ed un’altra alla spiaggia, presidi indispensabili in un paese turistico come il nostro.

La postazione attuale a Fornillo ora è poco utile, da lì per passare per i Mulini e salire in Via Cristoforo Colombo, se c’è traffico , è quasi impossibile essere veloci mentre molti incidenti stanno sulla S.S. 163 o verso Amalfi o verso Sorrento, ancora più lontano. E quindi, senza colpa dell’equipaggio, potrebbero metterci molto tempo. In spiaggia non ne parliamo , dovrebbe essere basilare avere un primo soccorso, senza doverlo dire ogni anno.