Positano. L’esempio positivo di Nocelle , cittadini puliscono il parcheggio Ci sono cose che cambiano solo se lo vogliamo! Il parcheggio di Nocelle è da tempo che si trova in uno stato di quasi completo abbandono, quindi alcuni esponenti di attività di Nocelle hanno ben pensato di mettersi insieme e di iniziare a pulire parte del parcheggio! La volontà é quella di perseverare con questa iniziativa nel tempo affinché si ridia al paese la bellezza e la pulizia che ha sempre vantato e che soprattutto Merita di avere!

Quindi chiunque sia interessato ad aiutarci in questa iniziativa è il benvenuto! Ovviamente ci auguriamo che l’amministrazione ci supporti in questo miglioramento!

#wecandobetter