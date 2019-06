Positano: Lavori di rifacimento manto stradale Montepertuso

Si comunica che per consentire lavori di rifacimento manto stradale a Montepertuso, come da ordinanza della Provincia di Salerno n. 11/2019, da giovedì 6 giugno a sabato 8 giugno dalle ore 24 alle ore 6 (tra giovedì e venerdì e tra venerdì e sabato), il tratto stradale sarà chiuso al transito e vi sarà divieto di sosta per le vetture.

Si confida nell’usuale collaborazione. Il campo sportivo rimarrà aperto per consentire la sosta delle auto