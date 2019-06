Positano. L’attore Kurt Russell e la compagna Goldie Hawn da Chez Black si lasciano incantare dalla bellezza della città verticale

L’attore statunitense Kurt Russell ha trascorso una giornata di relax a Positano insieme alla compagna, l’attrice Goldie Hawn. Entrambi si sono lasciati conquistare dal locale “Chez Black” sulla Spiaggia Grande. I due attori si sono prestati volentieri a foto e selfie con i loro ammiratori e non hanno disdegnato una passeggiata per le stradine caratteristiche del paese, dove hanno potuto ammirare i colori e gli scorci che rendono Positano unica al mondo. E chissà che non decidano di tornare presto in costiera amalfitana per trascorrere una vacanza tra sole e mare.