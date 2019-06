Positano, per l’ambiente. Ieri spiagge e fondali puliti

In occasione della festa della Repubblica del 02 giugno, si è tenuta presso la spiaggia grande di Positano, una giornata di pulizia dei fondali marini, che oramai da quattro anni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il centro sub Positano di Aldo Apuzzo ed il gruppo autonomo sommozzatori di Napoli, organizza in memoria di Roberto Lucibello, un positanese lungimirante, che già trent’anni fa promuoveva eventi per la tutela e la pulizia del mare, coinvolgendo i giovani e non solo.

Una giornata molto intensa quella di ieri, dapprima si è provveduto ad effettuare una accurata perlustrazione dell’arenile e successivamente la pulizia dei fondali antistanti la spiaggia grande.

Indispensabile l’intervento delle autorità marittime guidate dal comandate Carmine Del Prete, che hanno garantito che le operazioni si svolgessero nella massima sicurezza, insieme alla presenza preziosa dei volontari della Croce Rossa Italiana – delegazione Costa Amalfitana, sempre disponibili a tutela della salute e incolumità dei partecipanti.

Un ringraziamento anche alla Multiservice sempre presente per il recupero ed il trasporto dei rifiuti che sono stati recuperati.

Il sindaco Michele de Lucia, nel ringraziare i presenti, ha voluto rilasciare a tutti un attestato di partecipazione con i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione Comunale, sottolineando che se oggi l’Italia è una grande Repubblica è certamente anche merito di tutte le persone che in diversi modi si impegnano, con il volontariato e nel lavoro, per il bene della nazione e a tutela e salvaguardia del territorio.

Soddisfatto anche l’Assessore all’ambiente Giuseppe Guida, il quale ha ricordato l’impegno costante e forte dell’Amministrazione verso l’ambiente, anticipando che in occasione della cerimonia di conferimento della bandiera blu di quest’anno, partirà proprio dalle spiagge e in particolare dal lido Positano, un importante campagna di sensibilizzazione che vedrà il nostro lido diventare uno dei primi lidi balneari “smoke free and plastic free”.