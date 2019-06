Positano. La Madonna a mare di Fornillo e il ricordo evocato di Enzo, grazie Daniele

Positano , Costiera amalfitana . La Madonna a mare di Fornillo e il ricordo evocato di Enzo, grazie Daniele . Pochi giorni fa la scomparsa di Enzo Canzanella ha scosso il paese, anche io sono rimasto almeno due giorni stordito da questa improvvisa scomparsa. Enzo era per tutti un amico, una persona gentile e coraggiosa, non mostrava mai la sofferenza, ma accoglieva tutti col sorriso e una immensa fede nella nostra “mamma” celeste, la Madonna di Positano. Oggi una immersione nel mare meraviglioso di Fornillo ha ispirato Daniele Esposito, a noi ha commosso e ci sentiamo di riportare questo pensiero

Da tanti anni vado a godermi le immagini della Madre e il Figlio che si trovano sotto il mare di Positano d’innanzi alla Torre di Fornillo. A volte, facendo molta attenzione, le ripulisco di quello che si riesce senza danneggiarle. Una pulizia che spesso avviene naturalmente con il mare d’inverno. Una carissima amica qualche giorno fa mi ha chiesto se avevo delle foto di queste maioliche, avendole, gliele ho date con immenso piacere, dicendole anche che sari andato a farne delle altre da mandarle. Ho un rapporto alquanto particolare e del tutto personale con le varie religioni. Come anche con quella Cattolica Cristiana, cui mi sento maggiormente legato. Ma queste maioliche rappresentano sopratutto la Cultura e la Storia di Positano, quindi indipendentemente a quale religione si appartiene o anche se a nessuna, ogni positanese si dovrebbe sentire particolarmente legato a loro.

Oggi nel ripulire quest’immagine non ho potuto fare a meno di pensare ad un amico a Lei molto legato e al quale ho detto ciao pochi giorni fa. E così, questo ricordo, ha dato a questo mio semplicissimo gesto una ragione in più per godermela, contemplandone i tanti suoi aspetti ancora più profondamente.

Hai arricchito ciò che mi lega a quest’immagine di un’altra emozione da conservare e raccontare.

Ciao Enzo!