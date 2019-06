Positano, “La Cambusa” si conferma ristorante di pesce tra i top in Costiera

Inizia nel migliore dei modi l’estate al ristorante “La Cambusa” di Positano. Il luogo che ormai ogni estate è meta preferita di vip da tutto il mondo, si conferma tra i migliori ristoranti di pesce di tutta la Costa d’Amalfi: si punta sempre al massimo, con prodotti freschissimi e impiattamenti originali, che fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarli. La vetrina col pesce fresco di giornata, la posizione, oltre che il servizio, rendono “La Cambusa” un posto unico. I pescatori arrivano già nelle prime ore del mattino con il pescato del giorno e in poche ore questo è disponibile per i clienti.

Il ristorante “La Cambusa” delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e che rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera. Un posto unico nel suo genere, vista la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci nella zona di Marina Grande, che è il massimo sia per godere di una serata romantica con il proprio partner, sia per una serata in famiglia.