Positano, interruzione idrica avviso del Comune, usare l’acqua solo per scopi essenziali, lamentele da cittadini ed attività commerciali

Positano, interruzione idrica avviso del Comune, usare l’acqua solo per scopi essenziali

Il comunicato sulla pagina facebook del Comune di Positano

ATTENZIONE! MANCANZA D’ACQUA

a causa di un guasto avvenuto nel corso della serata di ieri alla condotta principale, Ausino spa ha programmato manovre di regolazione e chiusura dei serbatoi, per cui potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua fino alla giornata di domani.

INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD UN USO RESPONSABILE DELL’ACQUA, LIMITANDO IL SUO UTILIZZO SOLO PER SCOPI ESSENZIALI.

Vi preghiamo di evitare innaffiamento di giardini, lavaggio di auto e terrazzi ecc.

Ausino spa è al lavoro per il ripristino della condotta ma al momento non è stato comunicato il fine lavori.

Intanto giungono lamentele soprattutto dalle zone alte del paese, da parte dei cittadini che non hanno il serbatotio di scorta , e dei bar che non possono erogare i servizi con perdite economiche.