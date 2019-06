Positano. Incidente stradale alla Garitta, collisione tra un’auto ed un ciclomotore

Positano, costiera amalfitana. Intorno alle 17 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la SS 163, in località Garitta. Un ciclomotore si sarebbe scontrato frontalmente con un’autovettura. Ancora non si conoscono le esatte dinamiche di quanto avvenuto e se lo scontro sia stato dovuto all’elevata velocità oppure ad una manovra azzardata. Sul posto è giunta la polizia municipale per regolamentare il traffico e l’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi anche se, fortunatamente, sembra che il centauro abbia riportato solo qualche escoriazione ma nessuna conseguenza grave. Ancora una volta si riaccendono i riflettori sul problema della viabilità sulla statale amalfitana, percorsa ogni giorno da centinaia di motociclisti che troppo spesso scambiano la sede stradale per un circuito percorrendola a velocità sostenuta e mettendo a repentaglio la propria ed altrui incolumità.