Positano. Identificato truffatore Enel di Pianura. Denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Positano hanno identificato e denunciato per truffa e sostituzione di persona P.V. classe 1985 di Pianura di Napoli.

A seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, circa la presenza di sospetti procacciatori di clienti per “Enel”, i militari hanno rintracciato il soggetto che, esibendo un falso tesserino di Enel Energia e con abili raggiri, era riuscito a far sottoscrivere ad alcuni anziani delle proposte di contratto per alcune società di fornitura gas ed eletteicità senza averne titolo.

I Carabinieri, analizzando i contratti, hanno notato che negli stessi veniva riportato il numero di telefono errato della vittima così che non poteva più essere ricontattato dalle società che ricevevano la proposta di contratto.

È l’ennesimo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi , guidati dal Capitano Roberto Martina , teso a contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Questo è avvenuto anche grazie alle campagne di sensibilizzazione sul territorio promosse dall’Arma per informare i cittadini sugli strumenti utili per difendersi dai raggiri.

Primo fra tutti è proprio quello di informare, educare, ribadire a tutti gli anziani di non cedere alla richiesta di contante da parte di falsi NIPOTI, CORRIERI, AVVOCATI, FORZE DELL’ORDINE, che simulano o l’arrivo di un pacco con materiale tecnologico o l’incidente o l’arresto di un famigliare.