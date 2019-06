Grandi novità per la Mobility Amalfi Coast, ditta leader del trasporto interno a Positano. Sono pronti, infatti, tre autobus nuovi, ecologici: il primo arriverà già nel mese di giugno, gli altri entro la fine dell’anno. Grande rinnovamento, quindi, nella Mobility Amalfi Coast. Altra bella notizia è che gli autobus antichi saranno donati alla Storicbus, Museo dinamico composto non solo da una collezione variegata di varie tipologie di autobus italiani di interesse storico e collezionistico che si trova a La Spezia in Liguria .

Abbiamo parlato col numero uno dell’azienda, Antonino Rianna: “Tanto criticati questi bus, lavorano appieno da tante generazioni. Ci sarà necessità in futuro di aumentare le corse, compatibilmente con organizzazione con enti pubblici. La nostra ditta è quella che riceve meno per chilometro fra tutti i servizi pubblici della Regione Campania, sotto questo punto di vista facciamo uno sforzo enorme. Cerchiamo di fare del nostro meglio”.

Sulla questione Nocelle e Montepertuso: “Il problema è in primo luogo la strada: è stretta, contorta, una situazione difficile. Oltretutto c’è il problema delle auto in sosta vietata. Bisogna garantire che il nostro lavoro venga valorizzato”.

Ad accompagnarci, oltre ad Antonino Rianna, c’è anche Vittorio, il futuro della ditta. Un giovane brillante, che si vuole impegnare per Positano e che ha voglia di lavorare. Rampollo di una famiglia che si occupa del trasporto da tantissimi anni, dai tempi della mitica carrozzella, insomma una Storia di tutto rispetto. Spesso criticato, anche perchè Positano non è un paese facile da gestire e le esigenze sono tante, questo servizio è assolutamente necessario e dobbiamo soltanto essere grati a chi cerca di portare avanti un impegno per Positano con questa serietà e diligenza.