Positano, grande folla per l’ultimo saluto ad Enzo Canzanella

Grande folla a Positano folla ai funerali di Enzo Canzanella. La comunità si è stretta ai familiari con commozione e affetto per Enzo, con le celebrazioni che si sono concluse con una lettera scritta dal figlio. Una perdita per Positano, che ci mette difronte a tante domante su un male che colpisce troppe persone, infatti c’era la possibilità di fare delle donazioni per il trapianto di fegato.