Positano, Costiera amalfitana . Ieri grande festa e grandi festeggiamenti a Montepertuso, dove per consuetudine, il 13 giugno si commemora, con la Chiesa, S. Antonio di Padova.

Tutto ha avuto inizio alle 18 con il l’arrivo del Complesso Bandistico Don Mosè Mascolo di S. Antonio Abate, poi alle 19 la Santa Messa e subito dopo la processione per le strade della frazione.

I festeggiamenti sono stati organizzati dal Parroco e dai Volontari della Comunità di Montepertuso.

Sant'Antonio a Montepertuso









Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo, tra i Canonici Regolari di Sant’Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d’Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell’eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell’Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell’Italia settentrionale proseguendo nell’opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Camposampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento dell’Arcella. (Avvenire)