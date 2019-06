Positano i fuochi d’artificio e la processione del Patrono San Vito. La perla della Costiera amalfitana ha festeggiato il patrono con una processione itinerante voluta da don Giulio Caldiero per tutto il paese della Costa d’ Amalfi con concerti , balli in spiaggia ieri e spettacolari fuochi d’artificio che Positanonews ha documentato in prima persona con proprie foto, video e dirette sui social network personali dalla pagina facebook a twitter e instagram qui pubblichiamo qualcuno, i canali li trovate cercando Positanonews o su in altro sul sito abbiamo i pulsanti di ogni social su Positanonews.it da 15 anni sempre con voi tutti i giorni .Auguri ancora a tutti i Vito