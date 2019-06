Positano, fornitura idrica carente: giorni di disagio in diverse zone. Nessun avviso dell’Ausino

Sono giorni di disagio per quanto riguarda la fornitura idrica a Positano. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di lettori che ci parlano di una fornitura assolutamente carente: alcuni utenti parlano di fornitura alcuni giorni completamente assente per ore, altre volte l’erogazione è minima. In particolare il problema si riscontra in via Corvo: “Né al mattino, né alla sera c’è acqua costante”. Tutto quello che possiamo dire è che non c’è stato alcun avviso, per ora, da parte dell’Ausino, affidataria del servizio idrico integrato nel territorio della Costa D’Amalfi.

Il mese scorso, nella stessa zona, si era registrato lo stesso disagio, quella volta a causa di un guasto.

Vi terremo aggiornati.