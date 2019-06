Positano quando a Fornillo De Filippo e Zeffirelli premiavano Oliver Foto collezione Daniele Esposito . Una chicca questa per la perla della Costiera amalfitana , non possiamo non ringraziare Daniele che , oltre ad essere impegnato nell’ambiente, ha una profonda cultura sulla nostra Città Verticale con collezioni esclusive che ha raccolto e conserva gelosamente nella “Torre” di Fornillo, per non parlare di Clavel e Depero. Insomma Daniele non solo “guardiano” della Torre, ma anche dell’ambiente e di parte della nostra memoria storica e culturale. Grazie da Positanonews.