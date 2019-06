Positano, Costiera amalfitana. Fornillo accoglie il Patrono della perla della Costiera amalfitana San Vito a bordo della 500 di Collina che lo accompagna dall’inizio della sua processione itinerante per il paese. Positanonews , come fa da 15 anni, ha seguito anche questo evento tutti i giorni con i suoi corrispondenti, oggi, nel suo quartiere, ad aspettare tutto il pomeriggio il Santo c’era il direttore Michele Cinque. Non poteva mancare nel suo quartiere per devozione a un Santo che viene da lontano che la costa d’ Amalfi ha in comune con il dirimpettaio Cilento . Il “nostro” Vito Mantellini , con Giovanni, Giacomo e altri, lo hanno portato a spalle per le suggestive stradine e poi per Santa Margherita e Santa Caterina . Domani mattina alle 7,30 la messa poi il Santo torna a casa ai Mulini e poi in Spiaggia.