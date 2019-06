Positano, esclusiva intervista a Mario Mandara sul maestro Zeffirelli

Positanonews ha intervistato Mario Franco Mandara, che ha conosciuto il maestro Franco Zeffirelli. Mandara parla del difficile rapporto del compianto regista con Positano, paese che ha tanto amato, pur soffrendo l’amarezza del sequestro per gli abusi a Villa Tre Ville. Non furono di certo rose e fiori tra Zeffirelli e il paese verticale, ma l’artista fiorentino contribuì negli anni Settanta a ravvivare il turismo nel Paese: con una ricca schiera di personalità del mondo dello spettacolo e amici, che venivano a rifugiarsi in Costiera Amalfitana, mise in piedi un Festival del Teatro a Fornillo nel lontano 1974, dando poi il giusto impulso per avviare il Premio Danza.