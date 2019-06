Positano, ennesimo caso di bivaccaggio: turista dorme di notte sui tavolini

Molte volte abbiamo raccontato dei casi di bivaccaggio a Positano, ma quest’ultimo sembra tra i più clamorosi in cui ci imbattiamo. Un turista questa notte ha infatti scelto come letto di fortuna, il riposo sui tavolini del famoso ristorante Chez Black, situato sulla Spiaggia Grande. L’uomo, attrezzato di tutto l’occorrente per viaggiare e fermarsi a dormire all’aperto, stamattina si è svegliato comodamente intorno alle 9.00. In tarda mattinata ha provveduto a prepararsi un pasto indisturbatamente, mangiando poi seduto comodamente, senza che nessuno gli avesse fatto notare che non è possibile farlo a ridosso della spiaggia.