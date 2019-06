Positano, su Emanuele Crescentini il pensiero dell’amministrazione De Lucia: “è andato via da eroe”

La morte di Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa che ha lottato fino alla fine, dopo essere stato vittima di un esplosione per una fuga di gas, ha colpito profondamente tutti ed anche l’amministrazione del Comune di Positano con il sindaco Michele De Lucia, hanno riservato per il primo cittadino del paese dei Castelli Romani.

“Un pensiero per Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di Papa, che ha dato la vita per salvare quella dei suoi cittadini, restando fino all’ultimo a servizio degli altri, sacrificando se stesso. E’ andato via da eroe, lasciando a noi quei valori e quegli ideali che sono e saranno sempre come un faro da seguire nel nostro cammino da amministratori”, questo il messaggio sulla pagina Facebook istituzionale dell’ente.

Quel maledetto 10 giugno Crescentini era difatti al Comune, lasciando l’edificio per ultimo nonostante le fiamme, perché si era accertato che non ci fosse più nessuno. Un atto eroico che però è costata la vita al sindaco, che era in condizioni critiche per i fumi inalati e le gravi ustioni sul corpo. Il suo cuore generoso purtroppo ieri sera ha smesso di battere.