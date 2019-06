Positano. Due emergenze tra Spiaggia Grande e Fornillo, a quando un presidio sanitario in zona?

Positano. Nella giornata di oggi si sono registrate due emergenze sanitarie sulla Spiaggia Grande ed a Fornillo a causa delle elevate temperature. Ritorna ancora il problema dell’assenza di un presidio del 118 e della Croce Rossa in spiaggia, nonostante ogni giorno siano migliaia le persone che affollano i lidi e la zona della Spiaggia. In tanti coloro che sbarcano dai traghetti o restano in attesa sul molo sotto un sole cocente ed è purtroppo inevitabile che possano verificarsi degli episodi di malore, più o meno gravi ma che necessitano comunque di un pronto intervento per scongiurare problematiche maggiori. Nel periodo estivo a Positano è un continuo andirivieni di ambulanze con uno spreco enorme di risorse e di tempo prezioso perché i mezzi di soccorso devono prima raggiungere la spiaggia oppure confidare nell’aiuto dei facchini per poter prestare i dovuti soccorsi. Nel frattempo si perdono minuti che in alcuni casi potrebbero essere importantissimi per la salute delle persone. E’ per tale motivo che diventa indispensabile la presenza di una postazione di primo soccorso sulla spiaggia che possa garantire un primo e veloce intervento. Intanto sul molo è stata montata anche una tenda che dovrebbe regalare ombra a chi si trova ad attendere l’imbarco o semplicemente voglia ristorarsi dopo una lunga passeggiata. Forse la tenda, a nostro avviso, si sarebbe dovuta montare nel senso inverso perché, avendo una forma triangolare, è stata posta la parte più larga vicino alla roccia, dove il costone già regala la sua ombra, mentre la punta ricade nella parte esterna riuscendo ad ombreggiare uno spazio veramente molto ristretto. Siamo solo all’inizio della stagione estiva e ci auguriamo che si possa porre rimedio al problema delle emergenze sanitarie garantendo la presenza di personale medico nella zona della Spiaggia Grande a tutela della salute di cittadini e turisti.