Positano, domenica nel caos: centinai turisti a piedi, lunghe attese dei bus alla Sponda

Un’altra domenica nel caos, si è registrata quest’oggi in una Positano presa d’assalto dai turisti in questo fine giugno. Centinaia di turisti sono rimasti a piedi, in attesa dei bus della Sita per raggiungere Sorrento si sono formate infatti lunghe file alla Sponda. Inizia presto il tam tam estivo, tra disagi dovuti al trasporto pubblico preso d’assalto, il consistente movimento di turisti nei fine settimana tra le due costiere ed il traffico, che la fa da padrona sulla Statale Amalfitana. Problemi si sono riscontrati infatti anche sul fronte soccorsi, che sembrano siano andati in difficoltà a causa della lento scorrere della viabilità, rimanendo bloccati.